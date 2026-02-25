Sortie découverte des oiseaux en forêt de Sainte Geneviève

Érize-Saint-Dizier Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 08:30:00

fin : 2026-03-22 12:00:00

2026-03-22

Le Groupe local LPO Sud-Meuse organise une sortie découverte des oiseaux forestiers le 22 mars en forêt de Sainte Geneviève. Accompagnés d’ornithologues amateurs et passionnés, vous aurez l’occasion

d’entendre et d’observer les pigeons colombin et ramier, les pics épeiche et noir, les mésanges huppée et noire, le gros-bec casse noyaux, le troglodyte mignon ou encore la sittelle torchepot…

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo.Tout public

Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est +33 3 26 72 54 47

English :

The Groupe local LPO Sud-Meuse is organizing an outing to discover forest birds on March 22 in the Sainte Geneviève forest. Accompanied by enthusiastic amateur ornithologists, you will have the opportunity to

to hear and observe pigeons, woodpeckers, great crested and black tits, grosbeaks, wrens and nuthatches…

Bring shoes and clothing suited to the weather.

