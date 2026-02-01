Sortie découverte des oiseaux hivernant à Vivy avec Loire Odyssée Loire-Authion
Sortie découverte des oiseaux hivernant à Vivy avec Loire Odyssée Loire-Authion mercredi 25 février 2026.
Sortie découverte des oiseaux hivernant à Vivy avec Loire Odyssée
20 levée du roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Mercredi de la Loire Découverte des oiseaux hivernants
Version courte Accompagnés par un médiateur à l’environnement, apprenez à identifier les espèces, leurs comportements grâce aux jumelles et à la lunette d’observation. .
20 levée du roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie découverte des oiseaux hivernant à Vivy avec Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-01-29 par Destination Angers