Sortie découverte des oiseaux hivernant à Vivy avec Loire Odyssée Loire-Authion

Sortie découverte des oiseaux hivernant à Vivy avec Loire Odyssée

20 levée du roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Mercredi de la Loire Découverte des oiseaux hivernants

Version courte Accompagnés par un médiateur à l’environnement, apprenez à identifier les espèces, leurs comportements grâce aux jumelles et à la lunette d’observation. .

20 levée du roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

