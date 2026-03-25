Sortie découverte des papillons de nuit

Étang de Breuillez Bremondans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 22:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Veillée nocturne à lé découverte des incroyables papillons de nuit de l’Espace Naturel Sensible de la zone humide de Breuillez à Bremondans. Apporter une lame frontale nombre de places limitées. Inscription obligatoire. .

Étang de Breuillez Bremondans 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 73 85 22 catherine.duflo@cbnbfc.fr

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English : Sortie découverte des papillons de nuit

L’événement Sortie découverte des papillons de nuit Bremondans a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS