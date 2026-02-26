Sortie découverte des plantes au sentier botanique de Kervin

Kervin Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Le temps d’une balade le long d’un ruisseau de campagne, venez flâner dans sa fraîcheur tout en observant la végétation présente. Nous découvrirons les fougères, plantes à fleurs et arbres de ce sentier. Nous évoquerons la gestion des milieux naturels et leur fonctionnement. Une première approche pour ceux que l’univers végétal intéresse.

Informations et réservations auprès du CPIE cpie-loireoceane.com .

Kervin Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

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L’événement Sortie découverte des plantes au sentier botanique de Kervin Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44