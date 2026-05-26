Le Château-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron

Lieu précisé au moment de l’inscription Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales ( et pas que !) de l’île d’Oléron !

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Lieu précisé au moment de l’inscription Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34 permacultureoleron@gmail.com

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English : Outing to discover the wild plants of the Ile d’Oléron

Come and discover the edible and medicinal (and not only!) wild plants of the Ile d?Oléron!

L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes