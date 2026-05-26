Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron
Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron mardi 4 août 2026.
Le Château-d’Oléron
Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron
Lieu précisé au moment de l’inscription Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales ( et pas que !) de l’île d’Oléron !
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Lieu précisé au moment de l’inscription Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34 permacultureoleron@gmail.com
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English : Outing to discover the wild plants of the Ile d’Oléron
Come and discover the edible and medicinal (and not only!) wild plants of the Ile d?Oléron!
L’événement Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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