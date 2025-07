Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Route de La Perroche Saint-Pierre-d’Oléron

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron Route de La Perroche Saint-Pierre-d’Oléron samedi 20 septembre 2025.

Sortie découverte des plantes sauvages de l’île d’Oléron

Route de La Perroche Le jardin de La Perroche Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

2025-09-20

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles, médicinales (et pas que !) de l’île d’Oléron, à travers une balade d’une durée d’environ 3h pour découvrir les vertus des plantes sauvages, apprendre à les connaître, les goûter et à les utiliser.

Route de La Perroche Le jardin de La Perroche Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34 permacultureoleron@gmail.com

English : Outing to discover the wild plants of the Ile d’Oléron

Come and discover the edible and medicinal (and not only!) wild plants of the Ile d’Oléron, with a walk lasting around 3 hours to learn about the virtues of wild plants, get to know them, taste them and use them.

German : Ausflug zur Entdeckung der wilden Pflanzen der Insel Oléron

Entdecken Sie die essbaren, medizinischen (und nicht nur!) Wildpflanzen der Ile d?Oléron auf einem ca. 3-stündigen Spaziergang. Entdecken Sie die Vorzüge der Wildpflanzen, lernen Sie sie kennen, probieren Sie sie und verwenden Sie sie.

Italiano :

Venite a scoprire le piante selvatiche commestibili e medicinali (e non solo!) dell’Ile d’Oléron, con una passeggiata di circa 3 ore per conoscere le virtù delle piante selvatiche, conoscerle, assaggiarle e utilizzarle.

Espanol : Excursión para descubrir las plantas silvestres de la isla de Oléron

Venga a descubrir las plantas silvestres comestibles y medicinales (¡y no sólo!) de la isla de Oléron, con un paseo de unas 3 horas para aprender las virtudes de las plantas silvestres, conocerlas, degustarlas y utilizarlas.

