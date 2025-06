Sortie découverte des plantes sauvages Griesbach-au-Val 10 juillet 2025 14:00

Partez à la découverte des plantes sauvages ainsi que leurs usages alimentaires et médicinaux.

Embarquez pour une balade agréable et accessible, et laissez-vous surprendre par la richesse de la nature qui nous entoure ! Au fil du chemin, découvrez un véritable trésor végétal une grande variété de plantes sauvages, souvent méconnues, mais si précieuses. Grâce à tous vos sens, apprenez à identifier ces merveilles de notre région et explorez leurs multiples vertus, tant alimentaires que médicinales. Une immersion au cœur de la nature qui éveillera votre curiosité et enrichira vos connaissances !

Informations pratiques :

Horaires 14h 17h

Durée 3h

Distance 2km

Age minimum 6 ans

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs Adulte 20€ / Enfant (jusqu’à 12 ans) 8€

Préparation :

Chaussures Etre bien chaussé

Vêtement S’habiller selon la météo

Sac à dos 1L d’eau ou boisson chaude par personne

Prendre de quoi noter et/ou faire des photos.

À noter :

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .

Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 07 23 25 abracadabaume@hotmail.com

