Sortie découverte des plantes sauvages

Griesbach-au-Val Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Partez à la découverte des plantes sauvages ainsi que leurs usages alimentaires et médicinaux.

Embarquez pour une balade agréable et accessible, et laissez-vous surprendre par la richesse de la nature qui nous entoure ! Au fil du chemin, découvrez un véritable trésor végétal une grande variété de plantes sauvages, souvent méconnues, mais si précieuses. Grâce à tous vos sens, apprenez à identifier ces merveilles de notre région et explorez leurs multiples vertus, tant alimentaires que médicinales. Une immersion au cœur de la nature qui éveillera votre curiosité et enrichira vos connaissances !

Informations pratiques

Horaires 14h 17h

Durée 3h

Distance 2km avec un peu de faux plat

Age minimum 6 ans

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs Adulte 20€ Enfant (moins de 12 ans) 8€

Tarifs Munstercard Adulte 15€ Enfant (moins de 12 ans) 3€

Conseils et recommandations

Prévoyez de bonnes chaussures, une tenue adaptée à la météo, de quoi prendre des notes et/ou faire des photos ainsi que de l’eau ou une boisson chaude.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

Pensez à respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .

Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Discover wild plants and their food and medicinal uses.

