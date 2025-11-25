Sortie découverte des plantes sauvages Griesbach-au-Val
Sortie découverte des plantes sauvages Griesbach-au-Val jeudi 12 février 2026.
Sortie découverte des plantes sauvages
Griesbach-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Partez à la découverte des plantes sauvages ainsi que leurs usages alimentaires et médicinaux.
Embarquez pour une balade agréable et accessible, et laissez-vous surprendre par la richesse de la nature qui nous entoure ! Au fil du chemin, découvrez un véritable trésor végétal une grande variété de plantes sauvages, souvent méconnues, mais si précieuses. Grâce à tous vos sens, apprenez à identifier ces merveilles de notre région et explorez leurs multiples vertus, tant alimentaires que médicinales. Une immersion au cœur de la nature qui éveillera votre curiosité et enrichira vos connaissances !
Informations pratiques
Horaires 14h 17h
Durée 3h
Distance 2km avec un peu de faux plat
Age minimum 6 ans
Porte-bébé Autorisés
Toutourisme Chiens non autorisés
Tarifs Adulte 20€ Enfant (moins de 12 ans) 8€
Tarifs Munstercard Adulte 15€ Enfant (moins de 12 ans) 3€
Conseils et recommandations
Prévoyez de bonnes chaussures, une tenue adaptée à la météo, de quoi prendre des notes et/ou faire des photos ainsi que de l’eau ou une boisson chaude.
À noter
Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.
Pensez à respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.
La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .
Griesbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover wild plants and their food and medicinal uses.
L’événement Sortie découverte des plantes sauvages Griesbach-au-Val a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster