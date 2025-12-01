Sortie découverte des plantes sauvages La Rochelle

Sortie découverte des plantes sauvages

Parc Charruyer La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-27 09:30:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

2025-12-27

Les parcs en ville offrent une variété de plantes tout-à-fait intéressantes pour qui sait les observer… conjugué aux embruns, le parc Charruyer offre une diversité fort intéressante de plantes utiles à connaître !

Parc Charruyer La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 27 31 82

English : Wild plant discovery outing

The city’s parks offer a variety of interesting plants for those who know how to observe them… combined with the sea spray, Charruyer Park offers a very interesting diversity of useful plants to get to know!

