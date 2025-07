Sortie découverte du littoral de la Réserve Maison de la réserve et du Vaccarès Arles

Sortie découverte du littoral de la Réserve Maison de la réserve et du Vaccarès Arles mercredi 16 juillet 2025.

Sortie découverte du littoral de la Réserve

Mercredi 16 juillet 2025 de 17h à 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles Bouches-du-Rhône

La Réserve de Camargue vous propose une balade nature et un pique-nique partagé sur la digue à la mer et la plage de la Réserve.

Pour célébrer les 50 ans du Conservatoire du littoral, les gardes de la Réserve de Camargue vous proposent une balade nature en fin de journée au cœur de paysages uniques. Découvrez le rôle essentiel de ces lagunes, baisses et étangs qui constituent des sites d’habitats majeurs pour de nombreuses espèces et qui assurent la continuité entre le vaste étang de Vaccarès et la mer. La balade se conclura par un pique-nique convivial partagé sur la plage. .

Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 00 97 reservedecamargue@snpn.fr

English :

The Réserve de Camargue invites you to take part in a nature walk and share a picnic on the Reserve’s seawall and beach.

German :

Das Naturschutzgebiet der Camargue lädt Sie zu einem Naturspaziergang und einem gemeinsamen Picknick auf dem Damm zum Meer und dem Strand des Naturschutzgebiets ein.

Italiano :

La Réserve de Camargue vi invita a fare una passeggiata nella natura e a condividere un picnic sul muro di cinta e sulla spiaggia della riserva.

Espanol :

La Réserve de Camargue le invita a dar un paseo por la naturaleza y a compartir un picnic en el dique y la playa de la Reserva.

L’événement Sortie découverte du littoral de la Réserve Arles a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme d’Arles