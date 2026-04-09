Sortie découverte Embarquez pour les marais Donnemain-Saint-Mamès
Sortie découverte Embarquez pour les marais Donnemain-Saint-Mamès mercredi 22 juillet 2026.
Donnemain-Saint-Mamès
Sortie découverte Embarquez pour les marais
Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partez à la découverte des richesses de la Conie lors d’une sortie dans la roselière mais aussi en barque ! L’occasion de découvrir la rivière depuis la terre ferme et au fil de l’eau. Deux départs, à 14h00 et 16h30.
Inscription obligatoire. 9 .
Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48
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English :
Discover the riches of the Conie on an outing in the reed bed, but also by boat! This is your chance to discover the river from the land and on the water. Two departures, at 2:00 pm and 4:30 pm.
L’événement Sortie découverte Embarquez pour les marais Donnemain-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN