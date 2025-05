Sortie découverte en mer – Saint-Valery-en-Caux, 1 juin 2025 14:30, Saint-Valery-en-Caux.

Seine-Maritime

Sortie découverte en mer Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-06-01 14:30:00

2025-06-01

Une sortie de 2 heures pour découvrir les plaisirs de la voile le long de la côte d’Albâtre.

Nous acceptons les groupes de 2 à 7 personnes A partir de 2 ans 30€

Club Nautique Valeriquais

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Sortie découverte en mer

A 2-hour outing to discover the pleasures of sailing along the Côte d’Albâtre.

We accept groups of 2 to 7 people From 2 years old 30?

German :

Ein zweistündiger Ausflug, um die Freuden des Segelns entlang der Alabasterküste zu entdecken.

Wir akzeptieren Gruppen von 2 bis 7 Personen Ab 2 Jahren 30?

Italiano :

Un’uscita di 2 ore per scoprire i piaceri della navigazione lungo la Côte d’Albâtre.

Accettiamo gruppi da 2 a 7 persone Da 2 anni 30?

Espanol :

Una salida de 2 horas para descubrir los placeres de la navegación por la Côte d’Albâtre.

Aceptamos grupos de 2 a 7 personas A partir de 2 años 30?

