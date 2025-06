Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux 9 juillet 2025 12:00

Seine-Maritime

Sortie découverte en mer Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Envie de prendre le large ?

Embarquez pour une sortie de 2 heures le long de la magnifique Côte d’Albâtre, à bord d’un voilier habitable.

Accompagné d’un skipper expérimenté, vous découvrirez les plaisirs de la navigation, les premières manœuvres, le vent dans les voiles, et la sensation unique

A partir de 2 ans , sur réservation, places limitées.

Club Nautique Valeriquais

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Sortie découverte en mer

Feel like taking to the open sea?

Embark on a 2-hour trip along the magnificent Côte d’Albâtre, aboard a houseboat.

Accompanied by an experienced skipper, you’ll discover the pleasures of sailing, the first maneuvers, the wind in the sails, and the unique sensation of being on the water

From 2 years of age, on reservation, limited places.

German :

Lust, auf das Meer hinauszufahren?

Machen Sie einen zweistündigen Ausflug entlang der wunderschönen Alabasterküste an Bord eines bewohnbaren Segelboots.

In Begleitung eines erfahrenen Skippers werden Sie die Freuden des Segelns, die ersten Manöver, den Wind in den Segeln und das einzigartige Gefühl entdecken

Ab 2 Jahren , mit Reservierung, begrenzte Plätze.

Italiano :

Voglia di mare aperto?

Partite per una gita di 2 ore lungo la magnifica Côte d’Albâtre, a bordo di una casa galleggiante.

Accompagnati da uno skipper esperto, scoprirete i piaceri della navigazione, le prime manovre, il vento nelle vele e la sensazione unica di stare sull’acqua

Per i bambini dai 2 anni in su, prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

Espanol :

¿Le apetece salir a alta mar?

Embárquese en un viaje de 2 horas por la magnífica Côte d’Albâtre, a bordo de una casa flotante.

Acompañado por un patrón experimentado, descubrirá los placeres de la navegación, las primeras maniobras, el viento en las velas y la sensación única de estar en el agua

Para niños a partir de 2 años, reserva obligatoria, plazas limitadas.

L’événement Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre