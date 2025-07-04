Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux
Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux mercredi 12 août 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Sortie découverte en mer
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 12:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Paré à virer? Vous souhaitez découvrir la voile et ses sensations. Profitez de 2h de navigation pour tirer vos premiers bords et apprendre vos premières manœuvres.
Le long de la majestueuse Côte d’Albâtre, laissez-vous porter par la douceur du vent, les jeux de lumière sur les falaises et la sérénité d’un moment hors du temps.
Sortie à 12h30 (prévoir de venir 15 minutes avant) sur réservation.
Nous acceptons les groupes de 2 à 7 personnes A partir de 5 ans .
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie découverte en mer
L’événement Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)
- Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux 19 juin 2026
- Sortie marée en voilier Saint-Valery-en-Caux 20 juin 2026
- Concert choral Saint-Valery-en-Caux 20 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Valery-en-Caux 21 juin 2026
- Marché d’été Saint-Valery-en-Caux 21 juin 2026