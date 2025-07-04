Saint-Valery-en-Caux

Sortie découverte en mer

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Paré à virer? Vous souhaitez découvrir la voile et ses sensations. Profitez de 2h de navigation pour tirer vos premiers bords et apprendre vos premières manœuvres.

Le long de la majestueuse Côte d’Albâtre, laissez-vous porter par la douceur du vent, les jeux de lumière sur les falaises et la sérénité d’un moment hors du temps.

Sortie à 11h (prévoir de venir 15 minutes avant) sur réservation.

Nous acceptons les groupes de 2 à 7 personnes A partir de 5 ans .

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

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English : Sortie découverte en mer

L’événement Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre