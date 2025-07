SORTIE DÉCOUVERTE EN SPÉLÉO UNE PREMIÈRE APPROCHE DU MONDE SOUTERRAIN Aspet

SORTIE DÉCOUVERTE EN SPÉLÉO UNE PREMIÈRE APPROCHE DU MONDE SOUTERRAIN Aspet mercredi 16 juillet 2025.

SORTIE DÉCOUVERTE EN SPÉLÉO UNE PREMIÈRE APPROCHE DU MONDE SOUTERRAIN

RENDEZ-VOUS AU PARKING DU CARREFOUR EXPRESS D'ASPET Aspet Haute-Garonne

Début : 2025-07-16 09:00:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Les sorties découvertes sont accessibles à tous, même aux plus jeunes d’entre vous à partir de 6 ans !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Cette sortie est idéale pour une première approche du monde souterrain en toute sécurité, en y allant à votre rythme pour passer un moment agréable… .

RENDEZ-VOUS AU PARKING DU CARREFOUR EXPRESS D’ASPET Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 86 51

English :

Discovery outings are open to all, even the youngest among you aged 6 and over!

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Die Entdeckungstouren sind für alle zugänglich, auch für die Jüngsten unter Ihnen ab 6 Jahren!

Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Le uscite di scoperta sono aperte a tutti, anche ai visitatori più piccoli a partire dai 6 anni!

Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Las salidas de descubrimiento están abiertas a todos, ¡incluso a los más pequeños a partir de 6 años!

Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

