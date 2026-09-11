Sortie découverte en voilier CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS Saint-Valery-en-Caux
samedi 19 septembre 2026 · CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Sortie découverte en voilier
CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Paré à virer? Vous souhaitez découvrir la voile et ses sensations. Profitez de 2h de navigation pour tirer vos premiers bords et apprendre vos premières manœuvres.
Le long de la majestueuse Côte d’Albâtre, laissez-vous porter par la douceur du vent, les jeux de lumière sur les falaises et la sérénité d’un moment hors du temps.
Sortie à 17H (prévoir de venir 15 minutes avant) sur réservation.
Nous acceptons les groupes de 2 à 7 personnes A partir de 5 ans .
CLUB NAUTIQUE VALERIQUAIS 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49 contact@cnvaleriquais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie découverte en voilier
L’événement Sortie découverte en voilier Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)
- Marché traditionnel Saint-Valery-en-Caux 11 septembre 2026
- Présentation de saison Le Rayon Vert Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux 11 septembre 2026
- Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux 14 septembre 2026
- Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux 15 septembre 2026
- Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux 16 septembre 2026