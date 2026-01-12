SORTIE DECOUVERTE FAUNE ET FLORE Bolquère
SORTIE DECOUVERTE FAUNE ET FLORE Bolquère mercredi 11 février 2026.
Av du serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : 21€
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
BALADE FAMILIALE ET LUDIQUE, A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE !
14H 17H
En famille, à partir de 3 ans
Sur réservation auprès de Montagne Nature Pyrénées 06.12.51.88.66
Chalet en rondins au pied des pistes de Pyrénées 2000
Partez à la découverte des traces d’animaux, de la végétation… tout simplement à la découverte de la vie de la montagne ! Une sortie remplie de surprises, pour petits et grands
Av du serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 51 88 66
English :
A FUN FAMILY OUTING TO DISCOVER NATURE!
2PM 5PM
Family, from 3 years old
Book with Montagne Nature Pyrénées: 06.12.51.88.66
Log cabin at the foot of the Pyrénées 2000 slopes
Discover animal tracks, vegetation… simply discover mountain life! An outing full of surprises, for young and old alike
