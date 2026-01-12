SORTIE DECOUVERTE FAUNE ET FLORE Bolquère

SORTIE DECOUVERTE FAUNE ET FLORE

Av du serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

BALADE FAMILIALE ET LUDIQUE, A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE !

14H 17H

En famille, à partir de 3 ans

Sur réservation auprès de Montagne Nature Pyrénées 06.12.51.88.66

Chalet en rondins au pied des pistes de Pyrénées 2000

Partez à la découverte des traces d’animaux, de la végétation… tout simplement à la découverte de la vie de la montagne ! Une sortie remplie de surprises, pour petits et grands

+33 6 12 51 88 66

English :

A FUN FAMILY OUTING TO DISCOVER NATURE!

2PM 5PM

Family, from 3 years old

Book with Montagne Nature Pyrénées: 06.12.51.88.66

Log cabin at the foot of the Pyrénées 2000 slopes

Discover animal tracks, vegetation… simply discover mountain life! An outing full of surprises, for young and old alike

