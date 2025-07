Sortie découverte gravel Saint-Jean-sur-Mayenne

Sortie découverte gravel Saint-Jean-sur-Mayenne mercredi 30 juillet 2025.

Sortie découverte gravel

52 Chemin de Halage Saint-Jean-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 18:45:00

fin : 2025-07-30 20:45:00

Date(s) :

2025-07-30

Venez découvrir le gravel lors d’une sortie conviviale et ouverte à tous !

La prochaine sortie aura lieu le mercredi 30 juillet 2025, toujours en compagnie de Laval Tourisme

2 possibilités :

• RDV à la Halte Fluviale de Laval à 18h00

• RDV à 18h30 au local des Petits guidons de Saint Jean sur Mayenne

> Pour un départ groupé à 18h45

Au programme 2 parcours de 25 et 40 km pour permettre à tout le monde de rouler selon son niveau.

Sortie découverte gratuite accessible à toutes et tous avec un vélo de gravel ou VTT (possibilité de location d’un vélo sur place 10€/personne réservation en amont). Contribution de 4€ pour l’apéro en fin de sortie.

On vous attend nombreux ?? .

52 Chemin de Halage Saint-Jean-sur-Mayenne 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 56 66 57 32 hello@lespetitsguidons.com

English :

Come and discover gravel on a friendly outing open to all!

German :

Entdecken Sie den Gravel-Sport bei einem geselligen Ausflug, der für alle offen ist!

Italiano :

Venite a scoprire la ghiaia in una gita amichevole aperta a tutti!

Espanol :

¡Venga a descubrir la grava en una excursión amistosa y abierta a todos!

L’événement Sortie découverte gravel Saint-Jean-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-07-25 par LAVAL TOURISME