Sortie Découverte La Forêt au Cœur de la Ville Parc de la Pépinière Nancy

Sortie Découverte La Forêt au Cœur de la Ville

Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Une découverte originale du centre historique de Nancy !

Faisons un pas de côté, portons un nouveau regard sur la forêt au cœur de la ville.

Arbres du coin, d’autres plus originaux.

Découverte de l’arbre emblématique de l’Ecole de Nancy aussi.

Mais surtout rencontre avec la Spontanéité !

Sortie accessible au PMR.Tout public

Parc de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

An original way to discover Nancy’s historic center!

Let’s take a step aside and take a fresh look at the forest at the heart of the city.

Local trees, others more original.

Discover the emblematic tree of the Ecole de Nancy.

But above all, an encounter with Spontaneity!

Accessible to PRM.

German :

Eine originelle Entdeckungstour durch das historische Zentrum von Nancy!

Machen wir einen Schritt zur Seite und werfen wir einen neuen Blick auf den Wald im Herzen der Stadt.

Einheimische Bäume, andere originelle.

Entdecken Sie auch den symbolischen Baum der Schule von Nancy.

Aber vor allem Begegnung mit der Spontaneität!

Für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglicher Ausflug.

Italiano :

Un modo originale per scoprire il centro storico di Nancy!

Fate un passo indietro e date uno sguardo nuovo alla foresta nel cuore della città.

Alberi locali, altri più originali.

Scoprite l’albero emblematico dell’Ecole de Nancy.

Ma soprattutto, un incontro con la spontaneità!

Accessibile alle PRM.

Espanol :

Una forma original de descubrir el centro histórico de Nancy

Dé un paso atrás y contemple el bosque en el corazón de la ciudad.

Árboles locales, otros más originales.

Descubra el árbol emblemático de la Escuela de Nancy.

Pero sobre todo, ¡un encuentro con la espontaneidad!

Accesible para PMR.

