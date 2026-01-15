Sortie découverte La piste du Chamois Labergement-Sainte-Marie

Sortie découverte La piste du Chamois

Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-20

Défiez les reliefs des pelouses du Fort Malher à la recherche des indices de présence du Chamois et tentez votre chance pour profiter d’un instant où votre regard croisera le sien.

Ce grimpeur, habitué des environs du Château de Joux, parvient à dompter les affleurements les moins praticables tout comme les prairies verdoyantes les plus vastes. Vous serez sur son territoire.

Durée de la sortie 2h30 Nécessité de reprendre les véhicules

Sortie familiale à partir de 8 ans.

Prévoir bonnes chaussures, vêtements couvrants.

Réservation conseillée. .

Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 info@maisondelareserve.fr

