Sortie découverte le sentier des cormiers Marmoutier
Sortie découverte le sentier des cormiers Marmoutier dimanche 26 octobre 2025.
Sortie découverte le sentier des cormiers
Place du Heckberg Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Ne manquez pas la sortie découverte des cormiers à Marmoutier ! .
Place du Heckberg Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 9 84 51 46 42 lestdanslepre@yahoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie découverte le sentier des cormiers Marmoutier a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région