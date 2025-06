Sortie découverte « Marais des Hauts Buttés » Les hauts Buttés Monthermé 28 juin 2025 07:00

Ardennes

Sortie découverte « Marais des Hauts Buttés » Les hauts Buttés Eglise Saint Antoine Monthermé Ardennes

Animation gratuite sur réservation par téléphone, prévoir des chaussures adaptées.Rendez vous à 9h30 pour une randonnée autour du marais animée par Julie Baudoin Niveau facile.

Les hauts Buttés Eglise Saint Antoine

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 46 73

English :

Meet at 9:30 am for a hike around the marsh, led by Julie Baudoin Easy level.

German :

Kostenlose Animation nach telefonischer Anmeldung, geeignetes Schuhwerk mitbringen.Treffpunkt um 9:30 Uhr für eine von Julie Baudoin geleitete Wanderung rund um das Moor Leichter Schwierigkeitsgrad.

Italiano :

Appuntamento alle 9.30 per un’escursione intorno alle paludi guidata da Julie Baudoin Livello facile.

Espanol :

Cita a las 9h30 para una excursión por las marismas dirigida por Julie Baudoin Nivel fácil.

