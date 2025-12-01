Sortie découverte ornithologique Bunker Casemate WiderstandsNest Saint-Aubin-sur-Mer
Bunker Casemate WiderstandsNest 27 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-11 09:30:00
fin : 2025-12-11 11:30:00
2025-12-11
Sortie conviviale dès 6 ans, entre nature et patrimoine. Prévoir des vêtements adaptés à la météo et si possible, des jumelles. Sur inscription
Rendez-vous à côté du bunker Casemate WiderstandsNest 27 Rue Pasteur, 14750 Saint-Aubin-sur-Mer
Venez observer et apprendre à reconnaître les oiseaux du littoral, guidé par le CPIE.
Une sortie conviviale pour petits (dès 6 ans) et grands, entre nature et patrimoine.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et, si possible, des jumelles.
Inscription et règlement au Centre socioculturel ADAJ
02.31.37.18.04 ou adaj@adaj.org .
Bunker Casemate WiderstandsNest 27 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 37 18 04 adaj@adaj.org
English : Sortie découverte ornithologique
A friendly outing for children aged 6 and over, combining nature and heritage. Bring weather-appropriate clothing and binoculars if possible. On request
German : Sortie découverte ornithologique
Geselliger Ausflug ab 6 Jahren, zwischen Natur und Kulturerbe. Dem Wetter angepasste Kleidung und wenn möglich ein Fernglas mitbringen. Auf Anmeldung
Italiano :
Una gita amichevole per bambini dai 6 anni in su, che combina natura e patrimonio culturale. Portare un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e, se possibile, un binocolo. Su prenotazione
Espanol :
Una agradable excursión para niños a partir de 6 años que combina naturaleza y patrimonio. Si es posible, traiga ropa adecuada para el tiempo y prismáticos. Previa reserva
