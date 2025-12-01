Sortie découverte ornithologique Bunker Casemate WiderstandsNest Saint-Aubin-sur-Mer

Sortie découverte ornithologique

Bunker Casemate WiderstandsNest 27 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-11 09:30:00

fin : 2025-12-11 11:30:00

2025-12-11

Sur inscription

Rendez-vous à côté du bunker Casemate WiderstandsNest 27 Rue Pasteur, 14750 Saint-Aubin-sur-Mer

Venez observer et apprendre à reconnaître les oiseaux du littoral, guidé par le CPIE.

Une sortie conviviale pour petits (dès 6 ans) et grands, entre nature et patrimoine.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et, si possible, des jumelles.

Inscription et règlement au Centre socioculturel ADAJ

02.31.37.18.04 ou adaj@adaj.org .

Bunker Casemate WiderstandsNest 27 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 2 31 37 18 04 adaj@adaj.org

English : Sortie découverte ornithologique

A friendly outing for children aged 6 and over, combining nature and heritage. Bring weather-appropriate clothing and binoculars if possible. On request

German : Sortie découverte ornithologique

Geselliger Ausflug ab 6 Jahren, zwischen Natur und Kulturerbe. Dem Wetter angepasste Kleidung und wenn möglich ein Fernglas mitbringen. Auf Anmeldung

Italiano :

Una gita amichevole per bambini dai 6 anni in su, che combina natura e patrimonio culturale. Portare un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e, se possibile, un binocolo. Su prenotazione

Espanol :

Una agradable excursión para niños a partir de 6 años que combina naturaleza y patrimonio. Si es posible, traiga ropa adecuada para el tiempo y prismáticos. Previa reserva

