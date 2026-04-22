Orsanco

Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels

Quartier Gibraltar Orsanco Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

À la découverte des orchidées et de l’avifaune du site de la Chapelle de Soyarce La Cellule d’Assistance Technique des Landes et pelouses sèches des Pyrénées-Atlantiques animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine vous propose de venir découvrir le patrimoine naturel du site de Soyarza à travers l’observation des orchidées et des oiseaux. .

Quartier Gibraltar Orsanco 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 v.jutel@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels

L’événement Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels Orsanco a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque