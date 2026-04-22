Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels Orsanco
Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels Orsanco mercredi 22 avril 2026.
Orsanco
Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Quartier Gibraltar Orsanco Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
À la découverte des orchidées et de l’avifaune du site de la Chapelle de Soyarce La Cellule d’Assistance Technique des Landes et pelouses sèches des Pyrénées-Atlantiques animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine vous propose de venir découvrir le patrimoine naturel du site de Soyarza à travers l’observation des orchidées et des oiseaux. .
Quartier Gibraltar Orsanco 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 v.jutel@cen-na.org
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English : Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels
L’événement Sortie découverte proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels Orsanco a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque