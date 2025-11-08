SORTIE DÉCOUVERTE RECONNAÎTRE LES ESSENCES DE BOIS Courniou

SORTIE DÉCOUVERTE RECONNAÎTRE LES ESSENCES DE BOIS Courniou samedi 8 novembre 2025.

SORTIE DÉCOUVERTE RECONNAÎTRE LES ESSENCES DE BOIS

16 Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Une balade sensorielle pour apprendre à lire la forêt avant de découvrir ses savoir-faire.

Avant de visiter les huisseries du patrimoine et une scierie locale, ValoResp vous invite à une sortie nature guidée le long de la piste verte, pour apprendre à reconnaître les principales essences de bois présentes dans nos forêts. Accompagnés par Jean-Pierre Rouanet, passionné de sylviculture et fin connaisseur du territoire, vous découvrirez les caractéristiques des arbres qui façonnent nos paysages et alimentent les filières locales. Cette balade sensorielle et pédagogique est une belle introduction à la richesse du patrimoine forestier du Haut-Languedoc.

Rendez-vous à 14h à la gare de Courniou.

Un covoiturage est proposé depuis la Cathédrale à 13h45. Une belle occasion de lier observation, transmission et valorisation des savoir-faire locaux. .

16 Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 6 29 67 97 05

English :

New Valoresp Discovery Tour: The treasures of St Pons de Thomières Town Hall and St Martin’s Church

German :

Neue Valoresp-Entdeckungsreise: Die Schätze der Rathaushalle von St Pons de Thomières und die Kirche St Martin

Italiano :

Una passeggiata sensoriale per imparare a leggere il bosco prima di scoprire il suo sapere.

Espanol :

Nuevo Valoresp Discovery Tour: Los tesoros del Ayuntamiento de St Pons de Thomières y de la Iglesia de St Martin

L’événement SORTIE DÉCOUVERTE RECONNAÎTRE LES ESSENCES DE BOIS Courniou a été mis à jour le 2025-10-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC