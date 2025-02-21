Sortie découverte sur le Sentier Du bois au marais Saint-Martin-Longueau

Sortie découverte sur le Sentier Du bois au marais

L’Agrion de l’Oise vous propose une exploration guidée du sentier Du bois au marais , entre Les Ageux et Monceaux. Cet itinéraire de 6 km vous mènera à travers les bois communaux avant de longer le marais de Sacy, révélant au passage toute la richesse de ces milieux naturels.

Vous découvrirez différentes espèces d’arbres (chênes, bouleaux, pins…) ainsi qu’une vaste roselière, habitat emblématique des zones humides. Des panneaux pédagogiques et d’interprétation vous accompagneront tout au long du parcours pour mieux comprendre l’environnement qui vous entoure.

Les insectes typiques de ces espaces seront également observés et photographiés, afin d’identifier les espèces rencontrées. Une balade idéale pour s’initier à la diversité des paysages et des écosystèmes locaux.

Places limitées réservation indispensable. .

RD1017 Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

L’Agrion de l’Oise offers a guided exploration of the From wood to marsh trail, between Les Ageux and Monceaux.

