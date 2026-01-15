Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie

Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage

Accompagné d’un guide, apprenez à lire dans les empreintes pour mieux connaître la faune du Haut-Doubs.

Tel un détective, partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Là une empreinte, là une cavité, un terrier… De découverte en découverte, apprenez à mieux connaître les espèces locales. Qui sait, peut-être qu’une d’entre elles se laissera observer !

Rendez-vous à 8h45 Réservation conseillée

Durée de la sortie 3h Distance 4 km

Sortie familiale à partir de 5 ans. .

Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 99 info@maisondelareserve.fr

