SORTIE DÉCOUVERTE VÉLO EN GRAVEL BIKE Arbas vendredi 25 juillet 2025.

RENDEZ-VOUS PLACE DU VILLAGE Arbas Haute-Garonne

Tarif : 59 EUR

Début : 2025-07-25 09:00:00

fin : 2025-08-08

2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Partez aux côtés de Max, moniteur guide pour une sortie découverte du vélo gravel sur un itinéraire adapté à la pratique dans la Vallée de l’Arbas au coeur des Pyrénées.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat

Vous profiterez durant cette sortie d’apports techniques et de conseils avant le départ mais aussi tout au long du parcours.

Au programme roulage et découvertes du patrimoine local. Après vous avoir présenté la Vallée de l’Arbas, Max vous présentera le vélo et ses possibilités ainsi que le parcours sur lequel il vous accompagnera. Vous profiterez durant cette sortie d’apports techniques et de conseils avant le départ mais aussi tout au long du parcours.

Programme détaillé 9h accueil, présentations et équipement matériel au café de la place centrale d’Arbas 9h30 départ pour une boucle avec apports techniques tout au long du parcours et correction des mauvaises positions 10h30 à mi parcours petit arrêt avec partage de connaissance sur le patrimoine et vues sur la Vallée Retour sur Arbas.

A partir de 10 ans et de 1m40. 59 .

RENDEZ-VOUS PLACE DU VILLAGE Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 86 51

English :

Join instructor-guide Max for an outing to discover gravel biking on a specially adapted itinerary in the Arbas Valley in the heart of the Pyrenees.

Book with the Cagire Garonne Salat Tourist Office

German :

Machen Sie sich an der Seite von Max, einem Fahrlehrer und Führer, auf zu einer Entdeckungsfahrt mit dem Gravel-Bike auf einer für die Praxis geeigneten Strecke im Tal von Arbas im Herzen der Pyrenäen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat

Italiano :

Unitevi all’istruttore-guida Max in un’uscita alla scoperta della gravel bike su un percorso appositamente adattato nella Valle di Arbas, nel cuore dei Pirenei.

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat

Espanol :

Acompañe al monitor-guía Max en una salida para descubrir la bicicleta de grava en una ruta especialmente adaptada en el valle de Arbas, en el corazón de los Pirineos.

Reserva previa en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat

