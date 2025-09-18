Sortie découvertes des plantes comestibles et Projection d’un film Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou

Sortie découvertes des plantes comestibles et Projection d'un film Les Anciens Abattoirs Valence-en-Poitou jeudi 18 septembre 2025.

Sortie découvertes des plantes comestibles et Projection d’un film

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou Vienne

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

L’association Les Abattoirs vous invite à partager un moment convivial.

14h30 sortie découvertes des plantes sauvages comestibles (Jef GrosBras)

20h Projection du Film Ma vie en eau douce ( avec Culture à l’Abbaye). .

Les Anciens Abattoirs Chemins des Abbatoirs Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 45 22 85

