Sortie découvertes des plantes sauvages, médicinales et comestibles Saint-Sébastien

Sortie découvertes des plantes sauvages, médicinales et comestibles
LA BUSSIERE Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
2026-04-14 2026-05-30 2026-06-27
Apprenez à repérer les plantes et les utiliser au quotidien, dans la cuisine et dans la trousse de soin . Atelier en extérieur
Adresse 4 route principale, la bussière,
23160 St Sébastien.
Résa: 06 40 09 92 83 .
LA BUSSIERE Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 09 92 83
