Sortie déouverte randonnée mycologique Marcillac-Saint-Quentin

Sortie déouverte randonnée mycologique Marcillac-Saint-Quentin dimanche 21 septembre 2025.

Sortie déouverte randonnée mycologique

Camping de la Veyssière Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Balade découverte et cueillette des champignons dans les bois de Saint-Quentin organisée par l’Amicale Laique de Marcillac St Quentin et la Société mycologique et botanique du Périgord.

Gilet fluo obligatoire, bonnes chaussures conseillées, paniers.

A midi pique-nique tiré du sac suivi d’un détail des champignons trouvés par Mr Daniel.

Sur inscription. .

Camping de la Veyssière Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 46 97

English : Sortie déouverte randonnée mycologique

German :

Italiano :

Espanol : Sortie déouverte randonnée mycologique

L’événement Sortie déouverte randonnée mycologique Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir