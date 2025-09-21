Sortie déouverte randonnée mycologique Marcillac-Saint-Quentin
Camping de la Veyssière Marcillac-Saint-Quentin Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Balade découverte et cueillette des champignons dans les bois de Saint-Quentin organisée par l’Amicale Laique de Marcillac St Quentin et la Société mycologique et botanique du Périgord.
Gilet fluo obligatoire, bonnes chaussures conseillées, paniers.
A midi pique-nique tiré du sac suivi d’un détail des champignons trouvés par Mr Daniel.
Sur inscription. .
Camping de la Veyssière Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 46 97
