Sortie des invisibles La collection sans réserve Strasbourg

Sortie des invisibles La collection sans réserve

4 rue de Koenigshoffen Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-16

fin : 2025-12-30

2025-10-16 2025-12-26 2026-01-02

Après une vaste réorganisation de ses réserves, le Château vodou lève le voile sur ses coulisses.

Les réserves muséales, souvent inaccessibles et perçues comme des lieux de stockage, sont en réalité le cœur battant des musées. Elles permettent de conserver, étudier, transmettre. Elles accueillent en moyenne plus de 80% des objets d’une collection jugés trop fragiles , hors thématiques ou encore en attente de plus d’informations .

Avec cette nouvelle exposition, l’équipe du musée souhaite aborder les principes de la conservation patrimoniale, les contraintes techniques des réserves, le rôle crucial de l’inventaire, et les enjeux éthiques et controverses qui traversent aujourd’hui nos pratiques.

Quel est le rôle d’un musée ? D’où vient la collection du musée Vodou ? Comment préserver des objets composés de matières organiques, parfois périssables, parfois sacrés et comment en parler ? Quelle est la part d’invisible que l’on transporte avec soi, même au musée ? Que peut-on conserver, et jusqu’à quand ? Peut-on montrer tous les objets ? Et à qui appartiennent-ils, au fond ? Comment concilier normes muséales strictes et impératifs écologiques ?

Chaque objet raconte une trajectoire complexe entre pratiques vivantes, regards occidentaux, africains, et choix muséographiques.

Au fil du parcours, le visiteur sera invité à questionner la mission même du musée. Car protéger, interpréter, exposer, ce n’est pas neutre. C’est un engagement, parfois un dilemme.

Sortie des invisibles est à la fois une exposition, une enquête et une invitation à réfléchir ensemble à la place que nous donnons au patrimoine culturel aujourd’hui, et pour demain. .

4 rue de Koenigshoffen Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 15 03

