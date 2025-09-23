Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon
Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon mardi 23 septembre 2025.
Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois
VIHIERS RDV Place Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Début : 2025-09-23 08:00:00
fin : 2025-09-23
2025-09-23
Deux fois par mois les Retraités Randonneurs du Vihiersois se retrouvent pour marcher.
Deux randonnées sont proposées à chaque fois.
Prochaine sortie départ à 8h place Leclerc à Vihiers, Chemellier, parking de l’église.
Deux circuits 7 km et 12 km.
Renseignements au 06 77 61 75 01. .
VIHIERS RDV Place Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 61 75 01 didier.bouju@sfr.fr
