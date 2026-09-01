Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois

VIHIERS Départ Place Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 08:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Deux fois par mois les Retraités Randonneurs du Vihiersois se retrouvent pour marcher.

Deux randonnées sont proposées à chaque fois.

Prochaine sortie destination Vaudelnay, place de l’Eglise.

Deux circuits : 6 km et 10 km .

VIHIERS Départ Place Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 61 75 01 didier.bouju@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Twice a month the Vihiersois Retired Walkers meet to walk.

Two hikes are proposed each time.

L’événement Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Choletais