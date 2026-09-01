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AGENDA · Lys-Haut-Layon

Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois VIHIERS Lys-Haut-Layon

mardi 22 septembre 2026 · VIHIERS · Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
VIHIERS
Adresse
Départ Place Leclerc
Ville
49310 Lys-Haut-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif
1 1

Lys-Haut-Layon

Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois

VIHIERS Départ Place Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 08:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Deux fois par mois les Retraités Randonneurs du Vihiersois se retrouvent pour marcher.
Deux randonnées sont proposées à chaque fois.
Prochaine sortie destination Vaudelnay, place de l’Eglise.
Deux circuits : 6 km et 10 km   .

VIHIERS Départ Place Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 61 75 01  didier.bouju@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Twice a month the Vihiersois Retired Walkers meet to walk.
Two hikes are proposed each time.

L’événement Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Choletais

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