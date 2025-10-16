SORTIE DES VINS PRIMEURS 2025 Juvignac

SORTIE DES VINS PRIMEURS 2025 Juvignac jeudi 16 octobre 2025.

SORTIE DES VINS PRIMEURS 2025

Route de Laverune Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18

Du jeudi 16 au samedi 18 octobre, dégustations en entrée libre

Du jeudi 16 au samedi 18 octobre, dégustations en entrée libre au domaine pour découvrir le nouveau millésime de nos vins primeurs. (Dégustations accompagnées de grignoteries.) .

Route de Laverune Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 47 90 87

English :

Thursday, October 16 to Saturday, October 18, free tastings

German :

Donnerstag, 16. bis Samstag, 18. Oktober, Verkostungen bei freiem Eintritt

Italiano :

Da giovedì 16 a sabato 18 ottobre, degustazioni con ingresso gratuito

Espanol :

Del jueves 16 al sábado 18 de octubre, degustaciones con entrada gratuita

L’événement SORTIE DES VINS PRIMEURS 2025 Juvignac a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT MONTPELLIER