Sortie d’été tout public au jardin Lune Soleil Jardin Lune Soleil La Chapelle-des-Fougeretz Jeudi 16 juillet, 09h15 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à partir du 18 juin Tarif unique adulte : 13€ Enfants : 4€

Sortie avec les enfants du Centre de loisirs

Jardin et photo / Visite et découverte du jardin permacole et 2 ateliers seront proposés. Apporter son pique-nique. Enfants et petits enfants à partir de 6 ans.

_**JARDIN ET PHOTO**_

_**Venez découvrir au plus près de chez vous les trésors de la nature**_

Le jardin Lune Soleil s’inscrit dans l’écotourisme et le tourisme durable, dans le sens du respect de la nature, de la biodiversité, des écosystèmes. Le jardin produit tout au naturel et partage avec vous la richesse de cette abondance de la nature.

**Au programme visite et découverte du jardin permacole et 2 ateliers seront proposés.**

Prévoir son pique-nique.

Possibilité de venir avec ses petits enfants et enfants à partir de 6 ans.

Rdv 9h15 aux Longs Prés / Retour vers 18h30

Inscriptions jusqu’au 8 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T09:15:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T18:30:00.000+02:00

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Jardin Lune Soleil La Chapelle des Fougeretz La Chapelle-des-Fougeretz 35520 Ille-et-Vilaine



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