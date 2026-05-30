Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Près de la salle Beaumanoir Évran
Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Près de la salle Beaumanoir Évran mardi 18 août 2026.
Évran
Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson
Près de la salle Beaumanoir Canal d’Ille et Rance Évran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Sur le canal d’Ille et Rance, près de la salle Beaumanoir.
Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour ses premiers pas dans la pêche !
Matériel et droit de pêche inclus
Sortie familiale de découverte de la pêche, accessible dès 3 ans !
Moins de 8 ans accompagné d’un adulte non payant. .
Près de la salle Beaumanoir Canal d’Ille et Rance Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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English :
L’événement Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Évran a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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