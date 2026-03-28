Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Plancoët
Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Plancoët jeudi 13 août 2026.
Plancoët
Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson
Etang du Pré Rolland Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour ses premiers pas dans la pêche !
Matériel et droit de pêche inclus
Sortie familiale de découverte de la pêche, accessible dès 3 ans !
Moins de 8 ans accompagné d’un adulte non payant. .
Etang du Pré Rolland Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
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English :
L’événement Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Plancoët a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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