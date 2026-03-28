Plancoët

Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson

Etang du Pré Rolland Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez le matériel et laissez-vous guider par l’animateur qui vous dévoilera ses astuces pour attraper vos premiers poissons. Une séance incontournable pour ses premiers pas dans la pêche !

Matériel et droit de pêche inclus

Sortie familiale de découverte de la pêche, accessible dès 3 ans !

Moins de 8 ans accompagné d’un adulte non payant. .

Etang du Pré Rolland Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

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English :

L’événement Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Plancoët a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme