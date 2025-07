SORTIE – Direction base de loisirs de TREMELIN ! EPI des Longs Champs Rennes

SORTIE – Direction base de loisirs de TREMELIN ! EPI des Longs Champs Rennes mercredi 23 juillet 2025.

Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

A 30 min de Rennes et aux portes de la Forêt de Brocéliande, le Lac de Trémelin est un petit coin préservé entre landes et forêt où il fait bon flâner, bronzer, faire trempette, se dépenser, jouer …!

Sortie à la journée, trajet en car (45 min). Tout public, enfant accompagné d’un adulte/un parent.

Apporter son pique-nique et ses affaires de plage.

Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h30 – Retour à 18h.

EPI des Longs Champs EPI des Longchamps, Albert et Pierre, Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine