SORTIE – Direction LA FERME ! EPI des Longs Champs Rennes 9 juillet 2025

Mercredi 9 juillet, 09h30

Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€

Marie-Paule COSTARD, passionnée nous accompagne dans la découverte des animaux de sa ferme pédagogique La Rofinière, à Saint-Ouen-des-Alleux. Trajet en car (45 min) Sortie famille.

Sortie à la journée avec des balades et jeux, nourrissage et soin des animaux : poules, lapins, vaches, visite du potager.

Apporter son pique-nique. Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h30 – Retour à 17h30.

Début : 2025-07-09T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T18:00:00.000+02:00

EPI des Longs Champs EPI des Longchamps, Albert et Pierre, Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine