Sortie d’observation des odonates Heudicourt-sous-les-Côtes 5 juillet 2025 10:00

Meuse

Sortie d’observation des odonates Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le CPIE de Meuse vous propose une sortie nature passionnante au lac de Madine à Heudicourt, sur le thème des Odonates, ces fascinants insectes volants que sont les libellules et demoiselles.

Qu’est-ce qu’un odonate ?

Les odonates sont un ordre d’insectes regroupant les libellules (anisoptères) et les demoiselles (zygoptères). Ils sont souvent colorés, très agiles en vol, et vivent généralement à proximité des milieux aquatiques. Ces espèces sont de précieux indicateurs de la qualité écologique des zones humides. Observer les odonates, c’est plonger dans un univers de biodiversité étonnante !

Lieu lac de Madine, Heudicourt

Animation gratuite, sur inscription obligatoire PAR MAIL

Nombre de places limité à 15 personnes par session

Cette animation nature est l’occasion idéale de découvrir la biodiversité du lac de Madine tout en vous sensibilisant à la préservation des milieux aquatiques et des espèces qui y vivent.

N’attendez plus et rejoignez-nous pour cette exploration exceptionnelle du monde des odonates !Tout public

0 .

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 36 65 anthony.parent@cpie-meuse.fr

English :

The CPIE de Meuse invites you to an exciting nature outing at the Lac de Madine in Heudicourt, on the theme of Odonates, those fascinating flying insects known as dragonflies and damselflies.

What are odonates?

Odonates are an order of insects that includes dragonflies (anisopterans) and damselflies (zygopterans). They are often colorful, very agile in flight, and generally live near aquatic environments. These species are valuable indicators of the ecological quality of wetlands. To observe odonates is to plunge into a world of astonishing biodiversity!

Location: Lac de Madine, Heudicourt

Free event, registration required BY E-MAIL

Places limited to 15 people per session

This nature activity is an ideal opportunity to discover the biodiversity of Lac de Madine, while raising awareness of the need to preserve aquatic environments and the species that live there.

Join us for this exceptional exploration of the world of odonates!

German :

Das CPIE de Meuse bietet Ihnen einen spannenden Naturausflug zum Lac de Madine in Heudicourt an. Thema sind die Odonaten, die faszinierenden Fluginsekten Libellen und Demoisellen.

Was ist ein Odonat?

Odonaten sind eine Ordnung von Insekten, zu der Libellen (Anisoptera) und Jungfern (Zygoptera) gehören. Sie sind oft farbenfroh, fliegen sehr wendig und leben meist in der Nähe von Gewässern. Diese Arten sind wertvolle Indikatoren für die ökologische Qualität von Feuchtgebieten. Wer Odonaten beobachtet, taucht in eine Welt voller erstaunlicher Biodiversität ein!

Ort: Lac de Madine, Heudicourt

Kostenlose Veranstaltung, Anmeldung PER MAIL erforderlich

Die Anzahl der Plätze ist auf 15 Personen pro Sitzung begrenzt

Diese Naturveranstaltung ist die ideale Gelegenheit, die Artenvielfalt des Lac de Madine zu entdecken und sich gleichzeitig für den Erhalt der Wasserumwelt und der dort lebenden Arten zu sensibilisieren.

Begleiten Sie uns auf dieser außergewöhnlichen Entdeckungsreise in die Welt der Odonaten!

Italiano :

Il CPIE de Meuse organizza un’emozionante escursione naturalistica al Lac de Madine a Heudicourt, sul tema degli Odonati, gli affascinanti insetti volanti che sono le libellule e le castagnole.

Cosa sono gli odonati?

Gli odonati sono un ordine di insetti che comprende le libellule (anisotteri) e le castagnole (zigotteri). Sono spesso colorati, molto agili nel volo e generalmente vivono in prossimità di ambienti acquatici. Queste specie sono preziosi indicatori della qualità ecologica delle zone umide. Osservare gli odonati significa immergersi in un mondo di sorprendente biodiversità!

Luogo: Lago di Madine, Heudicourt

Evento gratuito, iscrizione obbligatoria PER E-MAIL

Posti limitati a 15 persone per sessione

Questa attività naturalistica è l’occasione ideale per scoprire la biodiversità del Lac de Madine e imparare a conservare gli ambienti acquatici e le specie che li abitano.

Non aspettate oltre e unitevi a noi per questa eccezionale esplorazione del mondo degli odonati!

Espanol :

El CPIE de Meuse organiza en el lago de Madine, en Heudicourt, una apasionante excursión en plena naturaleza sobre el tema de los odonatos, esos fascinantes insectos voladores que son las libélulas y los caballitos del diablo.

¿Qué son los odonatos?

Los odonatos son un orden de insectos que incluye las libélulas (anisópteros) y los caballitos del diablo (zigópteros). Suelen ser coloridos, muy ágiles en vuelo y suelen vivir cerca de medios acuáticos. Estas especies son valiosos indicadores de la calidad ecológica de los humedales. Observar odonatos es sumergirse en un mundo de asombrosa biodiversidad

Lugar: Lac de Madine, Heudicourt

Evento gratuito, inscripción obligatoria POR CORREO ELECTRÓNICO

Plazas limitadas a 15 personas por sesión

Esta actividad en la naturaleza es una oportunidad ideal para descubrir la biodiversidad del Lac de Madine y aprender sobre la conservación de los medios acuáticos y las especies que viven en ellos.

No espere más y acompáñenos en esta excepcional exploración del mundo de los odonatos

L’événement Sortie d’observation des odonates Heudicourt-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2025-06-18 par OT COEUR DE LORRAINE