Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan Salle polyvalente Saint-Thonan
Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan Salle polyvalente Saint-Thonan samedi 28 mars 2026.
Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan
Salle polyvalente Pen Ar Quinquis Saint-Thonan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les bénévoles de Saintthonanim’ s’activent depuis plusieurs mois pour confectionner le char qui représentera fièrement notre commune lors du prochain Carnaval de la Lune Étoilée à Landerneau qui aura lieu le 12 avril prochain.
À cette occasion nous vous donnons rendez-vous, pour une journée riche en animations
– À 15h30 sortie du Char premier tour de piste dans le bourg de Saint-Thonan.
– À 20h repas + soirée Rockabilly direction la salle Polyvalente pour un voyage dans les années 50.
Au programme une ambiance survoltée et l’élection de Miss et Mister Saint-Thonan !
Sortez vos perfectos et vos jupes à pois, les bénévoles de Saintthonanim’ vous attendent nombreux !
– Inscription au repas avant le 20 mars 2026 sur www.helloasso.com .
Menu Gratin de pommes de terre à l’effiloché de porc sauce kentucky salade American brownie .
Salle polyvalente Pen Ar Quinquis Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 6 30 61 68 59
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English : Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan
L’événement Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS