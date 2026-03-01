Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan Salle polyvalente Saint-Thonan

Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan

Salle polyvalente Pen Ar Quinquis Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les bénévoles de Saintthonanim’ s’activent depuis plusieurs mois pour confectionner le char qui représentera fièrement notre commune lors du prochain Carnaval de la Lune Étoilée à Landerneau qui aura lieu le 12 avril prochain.

À cette occasion nous vous donnons rendez-vous, pour une journée riche en animations

– À 15h30 sortie du Char premier tour de piste dans le bourg de Saint-Thonan.

– À 20h repas + soirée Rockabilly direction la salle Polyvalente pour un voyage dans les années 50.

Au programme une ambiance survoltée et l’élection de Miss et Mister Saint-Thonan !

Sortez vos perfectos et vos jupes à pois, les bénévoles de Saintthonanim’ vous attendent nombreux !

– Inscription au repas avant le 20 mars 2026 sur www.helloasso.com .

Menu Gratin de pommes de terre à l’effiloché de porc sauce kentucky salade American brownie .

Salle polyvalente Pen Ar Quinquis Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 6 30 61 68 59

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English : Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan

L’événement Sortie du char Soirée Rockabilly à Saint-Thonan Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-03-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS