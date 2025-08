SORTIE DU GROUPE MYCOLOGIE DU CPIE MAYENNE Le Ribay

Le Ribay Mayenne

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Trouvez dans cette sortie les premières clés pour observer et déterminer les familles des champignons.

Lieu précisé au moment de l’inscription

Sortie sous réserve que la météo soit favorable à l’arrivée des champignons à cette période. En vous inscrivant, vous serez avertis du maintien ou de l’annulation de la sortie quelques jours avant.

Infos et inscription par mail ou téléphone .

Le Ribay 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

In this outing, you’ll find the first keys to observing and identifying mushroom families.

German :

Finden Sie in dieser Exkursion die ersten Schlüssel zur Beobachtung und Bestimmung von Pilzfamilien.

Italiano :

Questa uscita vi fornirà le prime chiavi per osservare e identificare le famiglie di funghi.

Espanol :

Esta salida le proporcionará las primeras claves para observar e identificar las familias de setas.

