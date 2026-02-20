Sortie du livre Marseille, ce qu’il reste de la colère Librairie Maupetit Marseille 1er Arrondissement

Sortie du livre Marseille, ce qu’il reste de la colère

Mercredi 4 mars 2026 de 17h à 19h30.

Présentation du livre avec les autrices et chapitre 3 de l’exposition.

Du 11/03 au 18/03/2026 tous les jours.

Vernissage 11 mars de 18h à 21h. Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-11

Sortie du livre-photo Marseille, ce qu’il reste de la colère de Chrystèle Bazin et Agnès Mellon. 3 dates, 3 lieux et 3 expositions (trois fragments de La dent creuse, cartographie de la colère en écho aux trois premiers chapitres du livre).

Sortie du livre-photo Marseille, ce qu’il reste de la colère de Chrystèle Bazin et Agnès Mellon.







A propos du livre





Le 5 novembre 2018, rue d’Aubagne à Marseille, deux immeubles s’effondrent, causant la mort de huit personnes.

Des milliers de Marseillais et Marseillaises descendent dans la rue pour exprimer leur deuil et leur colère. Agnès Mellon et Chrystèle Bazin en font partie. Au fil des manifestations et commémorations, elles dressent le portrait d’une ville qui a su se rassembler et s’insurger pour que l’on n’oublie pas les responsabilités politiques et les vies perdues, et qui a su s’organiser pour défendre une autre façon d’habiter la ville.





Avec ce livre-photo, les autrices restituent la chronologie des événements comme elles les ont vécus et nous offrent une réflexion de fond sur des problématiques saillantes en matière de politiques publiques et de rénovation urbaine mal- logement, gentrification, droit à la ville, communs urbains.









Programme autour de la sortie du livre

3 dates, 3 lieux et 3 expositions (trois fragments de La dent creuse, cartographie de la colère en écho aux trois premiers chapitres du livre). Du point de vue des événements, les chapitres sont un peu dans le désordre, on commence par le chapitre 3 à la librairie Maupetit pour la sortie du livre en avant-première le 4 mars à 17h.









Chapitre 1 La Plaine de morts

­Du 11 au 18 mars

Atelier rafale, 5 rue Pastoret, 13006 Marseille

Exposition le mur de la Plaine, les mobilisations autour de la rénovation de la place Jean-Jaurès et le carnaval.

Événement

11 mars 18h-21h vernissage et lectures









Chapitre 2 Catastrophe naturelle

­Du 11 au 18 mars

La maison de l’Architecture et de la Ville,12 Bd Théodore Thurner, 13006 Marseille

Exposition rue d’Aubagne, le 05-11-18, la marche blanche, colère noire, les personnes délogées.

Événement

18 mars 18h30 rencontres autour du mal-logement et du lieu ressources (qui se construit actuellement dans l’espace de la dent creuse).







Chapitre 3 Après le chagrin, la rage

­Du 4 au 18 mars

Librairie Maupetit 142 La Canebière, 13001 Marseille

Exposition la marche de la colère, les affrontements.

Événement

4 mars à 17h sortie du livre en avant-première, rencontre avec les autrices

­ .

Librairie Maupetit 142 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 76 41 70 contact@equivoque.art

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Release of the photo book Marseille, ce qu’il reste de la colère by Chrystèle Bazin and Agnès Mellon. 3 dates, 3 venues and 3 exhibitions (three fragments of La dent creuse, cartographie de la colère echoing the first three chapters of the book).

L’événement Sortie du livre Marseille, ce qu’il reste de la colère Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille