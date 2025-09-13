Sortie du Tome II du Livre « Entre Terre et Ciel » Salle polyvalente Saint-Michel-l’Observatoire

Sortie du Tome II du Livre « Entre Terre et Ciel » Salle polyvalente Saint-Michel-l’Observatoire samedi 13 septembre 2025.

Salle polyvalente Place Serre Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

A l’occasion de la sortie du Tome II du Livre « Entre Terre et Ciel » édité par les Amis de Saint-Michel/Lincel nous vous proposons de venir découvrir cet ouvrage écrit à 14 mains le 13 septembre 2025 à 17h dans la Salle Polyvalente de Saint-Michel l’Obs.

Salle polyvalente Place Serre Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 18 62 48 amis.de.sml@gmail.com

English :

To mark the publication of Volume II of the book « Entre Terre et Ciel » (« Between Earth and Sky ») published by the Friends of Saint-Michel/Lincel, we invite you to come and discover this work written by 14 hands on September 13, 2025 at 5pm in the Salle Polyvalente of Saint-Michel l’Obs.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung von Band II des Buches « Entre Terre et Ciel », das von den Amis de Saint-Michel/Lincel herausgegeben wird, laden wir Sie ein, dieses von 14 Händen geschriebene Werk am 13. September 2025 um 17 Uhr in der Salle Polyvalente von Saint-Michel l’Obs zu entdecken.

Italiano :

In occasione della pubblicazione del secondo volume del libro « Entre Terre et Ciel » (« Tra Terra e Cielo ») edito dagli Amici di Saint-Michel/Lincel, vi invitiamo a venire a scoprire quest’opera scritta a 14 mani il 13 settembre 2025 alle 17.00 nella Salle Polyvalente di Saint-Michel l’Obs.

Espanol :

Con motivo de la publicación del volumen II del libro « Entre Terre et Ciel » (« Entre Tierra y Cielo ») editado por los Amigos de Saint-Michel/Lincel, le invitamos a venir a descubrir esta obra escrita a 14 manos el 13 de septiembre de 2025 a las 17.00 horas en la Sala Polivalente de Saint-Michel l’Obs.

