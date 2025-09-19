Sortie du week-end à La Seiche (lac d’Annecy) La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier

La Seiche, près d’Annecy, propose tous les week-end des sorties : soirées dansantes, concerts, karaoké, petit-bal, avec bar et restauration.

La Seiche propose d’animer **vos week-ends au bord du lac d’Annecy** avec **restaurants, bars**, plusieurs terrasses aménagées, salles de jeux, spectacles, animations et soirées dansantes. L’idéal pour sortir en famille, entre amis ou pour une soirée d’entreprise.

Chaque week-end de **nombreux événements vous sont proposés** : concerts Pop, Folk, Funk, Rock; soirée années 80; initiations et soirées Salsa, Bachata, Kizomba, petit-bal; animations Karaoké; jam session et scène ouverte; spectacles d’hypnose, DJ sets – en privilégiant les **artistes locaux et régionaux**. Retrouvez notre programme sur l’[agenda de la Seiche](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/week-end-annecy/).

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie