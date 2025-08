SORTIE D’UNE JOURNEE A CHEVAL Rocles

SORTIE D’UNE JOURNEE A CHEVAL Rocles vendredi 8 août 2025.

SORTIE D’UNE JOURNEE A CHEVAL

Rue de l’École Rocles Lozère

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 09:00:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

Date(s) :

2025-08-08

RDV à 9h aux écuries, prévoir son pique-nique et un vêtement de pluie, fin de journée à 18h. Pour cavaliers initiés.

Départ assuré à partir de 8 cavaliers.

Rue de l’École Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59

English :

Meet at 9am at the stables, bring a picnic and rain gear, end of day at 6pm. For experienced riders.

Departure guaranteed from 8 riders.

German :

RDV um 9 Uhr bei den Ställen, Picknick und Regenkleidung mitbringen, Ende des Tages um 18 Uhr. Für erfahrene Reiter.

Ab 8 Reitern wird der Start garantiert.

Italiano :

Ritrovo alle 9.00 presso le scuderie, portare un picnic e l’attrezzatura per la pioggia, fine della giornata alle 18.00. Per cavalieri esperti.

Partenza garantita a partire da 8 cavalieri.

Espanol :

Encuentro a las 9 de la mañana en los establos, traer un picnic y ropa de lluvia, fin de la jornada a las 6 de la tarde. Para jinetes experimentados.

Salida garantizada a partir de 8 jinetes.

