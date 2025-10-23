Sortie échappée nature La Couarde La Couarde-sur-Mer

La Couarde-sur-Mer

23 octobre 2025 14:00

16:00

2025-10-23

Découverte des Marais de la Couarde.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.

Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 76 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Discover the Marais de la Couarde.

Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.

German :

Entdeckung der Marais de la Couarde.

Machen Sie sich auf den Weg, um Vögel (Identifizierung, Lebensweise, Migration), die Natur und die Landschaft der Sümpfe kennenzulernen.

Italiano :

Scoprite il Marais de la Couarde.

Imparate a conoscere gli uccelli (identificazione, stili di vita, migrazioni), la natura e i paesaggi delle paludi.

Espanol :

Descubra el Marais de la Couarde.

Conozca las aves (identificación, modos de vida, migración), la naturaleza y los paisajes de las marismas.

